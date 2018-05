später lesen Bisher 24 Beschwerden gegen Verstöße des Rauchverbots FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Das Rauchverbot in Rheinland-Pfalz ist in diesem Jahr zehn Jahre alt geworden. Seit 2008 hat es nach Angaben der Landesregierung insgesamt 24 Beschwerden gegen Gaststätten gegeben, weil das Gesetz zum Nichtraucherschutz nicht eingehalten wurde. Das berichtete Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) in der Antwort auf eine Anfrage aus der AfD-Landtagsfraktion. dpa