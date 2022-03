Pandemie : Bisher höchste Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz

Eine Krankenschwester steckt ein Abstrichstäbchen in die Flüssigkeit eines Corona-Schnelltests. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Koblenz Die Corona-Inzidenz hat in Rheinland-Pfalz am vierten Tag in Folge einen Höchststand erreicht. Sie lag am Donnerstag bei 1358,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, wie das Landesuntersuchungsamt in Koblenz mitteilte (Stand 14.10 Uhr).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Vortag hatte der Wert bei 1332,2 gelegen. Bundesweit stieg die Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI auf 1388,5.

Die Zahl der neuen bestätigten Corona-Fälle binnen 24 Stunden in Rheinland-Pfalz gab das Landesuntersuchungsamt am Donnerstag mit 11 711 an. Das waren etwas weniger als am Vortag: Am Mittwoch hatten die Gesundheitsämter im Land 12.129 neue Fälle an einem Tag registriert.

Die Hospitalisierungsinzidenz stieg hingegen. Am Donnerstag erreichte diese für die Belastungen im Gesundheitssystem wichtige Kenngröße die Zahl von 7,69 Krankenhausaufnahmen von Covid-Patienten binnen einer Woche je 100.000 Einwohner. Am Mittwoch waren es noch 7,52 gewesen.

Die Zahl der derzeit mit Sars-CoV-2 infizierten Menschen in Rheinland-Pfalz stieg am Donnerstag auf 161.808. Zudem starben zwölf weitere Menschen nachweislich im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion, so dass sich die Gesamtzahl der Toten auf 5094 erhöhte.

© dpa-infocom, dpa:220309-99-450535/4

(dpa)