In Rheinland-Pfalz sind dieses Jahr bislang 13 Geldautomaten gesprengt worden. In weiteren acht Fällen sei es beim Versuch geblieben, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamts in Mainz am Dienstag. So war es auch beim bislang letzten Fall in der Nacht zum Dienstag in Neustadt an der Weinstraße. dpa