später lesen Bislang neun Grippetote: Erkrankten-Zahl steigt FOTO: Maurizio Gambarini FOTO: Maurizio Gambarini Teilen

Twittern

Teilen



Neun Menschen sind in diesem Jahr in Rheinland-Pfalz bislang in Verbindung mit einer Grippe gestorben. Im Vergleich dazu waren es im Vorjahreszeitraum bereits 21 von den Gesundheitsämtern im Land gemeldete Opfer gewesen, wie das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz am Mittwoch mitteilte. Stetig nach oben geht in diesen Tagen der Behörde zufolge die Zahl der Influenza-Erkrankungen. Seit Jahresbeginn sind demnach bereits 4537 Menschen im Land betroffen. Diese Zahl liegt laut LUA deutlich über den 3880 aus dem Vorjahreszeitraum. dpa