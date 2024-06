Gesundheit Bislang rund 250 Keuchhusten-Fälle in Rheinland-Pfalz

„Die bislang beobachteten Fallzahlen für 2024 sind vergleichbar mit dem vorpandemischen Zeitraum 2014-2019“, hieß es. Im Vergleich dazu beobachte man in Rheinland-Pfalz keinen Anstieg von Keuchhusten. So gab es den höchsten Wert der vergangenen zehn Jahre etwa 2017 mit 802 gemeldeten Keuchhusten-Fällen. Auch von der Kinderklinik der Unimedizin in Mainz heißt es, bislang sei keine Häufung von Keuchhusten aufgefallen.