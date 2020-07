Bislang über zehn Opfer der Betrugsmasche „Shoulder Surfing“

Ein Fahrzeug der Polizei ist mit Blaulicht im Einsatz. Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Mainz Mit der Masche „Shoulder Surfing“ sind in Rheinland-Pfalz diesen Sommer bislang über zehn Menschen betrogen worden. Dabei hätten die Trickbetrüger größere Summen Geld erbeutet, teilten Landeskriminalamt und Verbraucherzentrale in Mainz am Mittwoch mit.

