Bistümer begehen Klimaprotesttag unterschiedlich

Die Sonne geht hinter dem Dom unter. Foto: Marius Becker/Archivbild.

Speyer/Mainz/Trier Das Bistum Speyer ist dem Unterstützerkreis für den weltweiten Klimaprotesttag am 20. September beigetreten - dem wollen andere Bistümer in Rheinland-Pfalz aber zumindest nicht sofort folgen. „Auf Bistumsebene gibt es einen solchen Aufruf nicht“, sagte ein Sprecher in Mainz.

Allerdings existiere auf Dekanats- und Pfarreiebene viel Engagement. „Im Dekanat Bingen ist die katholische Kirche etwa dem Zusammenschluss "Bingen-for-future" beigetreten“, sagte er in der Landeshauptstadt.

Aus Trier hieß es: „Über konkrete Maßnahmen im Rahmen des weltweiten Klimastreiks am 20. September berät die Bistumsleitung. Das Bistum wird den Tag sicher nutzen, um auf unsere Schöpfungsverantwortung hinzuweisen.“ Details konnte die Sprecherin nicht nennen. Klimaschutz und ein nachhaltiger Umgang mit der Schöpfung seien aber für Trier seit langem wichtige Anliegen. „Schon 2009 traf die Bistumsleitung die Entscheidung, ein umfassendes Klimaschutzkonzept zu erstellen.“

Auch ein Sprecher des Mainzer Bistums betonte, es existiere eine lange Tradition etwa von Schöpfungsgottesdiensten. „Außerdem gibt es einen Umweltbeauftragten auf Bistumsebene sowie auch Umweltbeauftragte für die 20 Dekanate“, sagte der Sprecher. Er erinnerte zudem daran, dass das Bistum einen Umweltpreis für Projekte aus dem Bistum vergebe. „Und im Mai wurde das Klimaschutzkonzept des Bistums vorgestellt.“

Speyer ist nach eigenen Angaben das erste Bistum in Deutschland, das in dieser Weise Stellung für den weltweiten Klimaprotesttag der „Fridays for Future“-Bewegung bezieht. Generalvikar Andreas Sturm sagte, er ermutige Pfarreien, Gemeinden, kirchliche Einrichtungen, Verbände und die Beschäftigten des Bischöflichen Ordinariates zur Teilnahme an den Demonstrationen am 20. September.