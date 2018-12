später lesen Bistümer blicken auf Veränderungen in 2019 FOTO: Frank Rumpenhorst FOTO: Frank Rumpenhorst Teilen

Die katholischen Bistümer in Hessen stehen vor Veränderungen im kommenden Jahr. In Fulda wird für 2019 die Amtseinführung des neuen Bischofs Michael Gerber erwartet. Er soll die Nachfolge von Heinz Josef Algermissen am 31. März antreten. dpa