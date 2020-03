Bistümer sagen Gottesdienste ab

Speyer/Mainz/Trier Auch die Kirchen setzen auf Prävention: Viele Gottesdienste in Rheinland-Pfalz und im Saarland fallen vorerst aus. Grund ist das Coronavirus. Der Mainzer Bischof muss zur Vorsicht in Quarantäne.

Zur Verhinderung einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus in Rheinland-Pfalz und im Saarland haben die Bistümer Mainz, Speyer und Trier ihre Gottesdienste eingestellt. Die Regelung gelte zunächst bis Ende März, teilten die Bistümer am Freitag mit. Alles Weitere hänge von den nächsten Entwicklungen ab.

Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf befinde sich in Quarantäne, teilte das Bistum in der Landeshauptstadt mit. Kohlgraf habe sich in der vergangenen Woche mit einer Person in einem Raum aufgehalten, die mit dem Coronavirus infiziert seit. „Deshalb muss er derzeit aus Gründen der Vorsorge eine von den Gesundheitsbehörden empfohlene häusliche Absonderung einhalten“, hieß es. Dem Bischof gehe es gut, er sei frei von Symptomen.