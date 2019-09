Bistum Limburg feiert erste Seligsprechung: Über 1000 Gäste

Ein undatiertes Gemälde von Pater Richard Henkes (1900-1945). Foto: Fotostudio Sascha Braun/Bistum Limburg/Archivbild.

Limburg Das Bistum Limburg hat am Sonntag die erste Seligsprechung in der Diözese gefeiert. Zu dem feierlichen Gottesdienst kamen mehr als 1000 Gäste in den Limburger Dom, wo der Gesandte aus Rom, Kardinal Kurt Koch, in Vertretung von Papst Franziskus Pater Richard Henkes (1900-1945) selig sprach.

Das Bistum Limburg erstreckt sich auf hessisches und rheinland-pfälzisches Gebiet.

Bistumssprecher Stephan Schnelle sprach von einer „bewegenden Liturgie“ und einer „sehr ausgelassenen Feierstimmung“ im Dom. Über Kardinal Koch und dem Limburger Bischof Georg Bätzing, die am Altar standen, hing ein großes Banner mit dem Bildnis des seliggesprochenen Paters Henkes.