Bistum Mainz: Fast eine Million Euro für Caritas

Spender aus dem Bistum Mainz haben 2017 fast eine Million Euro an die Hilfsorganisation Caritas international weitergegeben. Das Geld soll für Hilfsprojekte in Afrika, Asien, Europa und Lateinamerika zur Verfügung gestellt werden, wie der Caritasverband für die Diözese Mainz am Mittwoch mitteilte. dpa

Demnach seien besonders viele Spenden für die Hungersnot in Ostafrika, für die Flüchtlingstragödie der Rohingya in Myanmar sowie für die Nothilfen im Jemen, in Syrien und im Irak eingegangen, hieß es weiterhin. Den Angaben zufolge hatte die Hilfsorganisation Caritas international 2017 weltweit so viel Geld wie nie zuvor in der Geschichte des Hilfswerks für Menschen in Not einsetzen können. 79,5 Millionen Euro standen für 681 Hilfsprojekte in 83 Ländern zur Verfügung. „Aktuell sind doppelt so viele Menschen auf Hilfe angewiesen wie noch vor zehn Jahren, nämlich rund 135 Millionen Menschen“, heißt es in der Mitteilung.