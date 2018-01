später lesen Bistum Speyer greift für Haushalt 2018 erneut in Rücklagen FOTO: Fredrik von Erichsen FOTO: Fredrik von Erichsen Teilen

Das Bistum Speyer verschafft sich auch in diesem Jahr mit einer Entnahme aus den Rücklagen ein kleines Haushaltsplus. Eigentlich liegt ein Fehlbetrag von 1,61 Millionen Euro an, wie aus dem am Freitag präsentierten Haushaltsplan 2018 hervorgeht. Demnach belaufen sich die Gesamtaufwendungen auf 154,64 Millionen Euro, das sind 0,31 Prozent weniger als im Vorjahresentwurf. dpa