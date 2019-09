Bistum Speyer ruft zu Klima-Aktionstag am 20. September auf

Die Sonne geht hinter dem Dom unter. Foto: Marius Becker/Archivbild.

Trier/Mainz Unter dem Motto der „Bewahrung der Schöpfung“ engagieren sich die christlichen Kirchen verstärkt für den Klimaschutz. Das Bistum Speyer trat dem Unterstützerkreis für den weltweiten Klimaprotesttag am 20. September bei - an diesem Tag kommt in Berlin das sogenannte Klimakabinett bei, um über Maßnahmen zur Drosselung der CO2-Emissionen zu beraten.

Speyer ist nach eigenen Angaben das erste Bistum in Deutschland, das in dieser Weise Stellung für den weltweiten Klimaprotesttag der Schülerbewegung „Fridays for Future“ bezieht. Generalvikar Andreas Sturm sagte, er ermutige Pfarreien, Gemeinden, kirchliche Einrichtungen, Verbände und die Beschäftigten des Bischöflichen Ordinariates zur Teilnahme an den Demonstrationen am 20. September.

Das Bistum Trier berät noch über konkrete Maßnahmen. „Das Bistum wird den Tag sicher nutzen, um auf unsere Schöpfungsverantwortung hinzuweisen“, sagte eine Sprecherin.

Das Bistum Mainz hat sich bislang nicht zu einer Unterstützung des Aktionstags bekannt. Allerdings gebe es in Dekanaten und einzelnen Pfarreien viel Engagement, sagte ein Sprecher. So sei das katholische Dekanat Bingen dem Zusammenschluss „Bingen for future“ beigetreten“.

Auch die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) unterstützt den Aufruf. „Es ist wichtig, dass die Stimme der Kirche für die Bewahrung der Schöpfung vor Ort hörbar wird“, erklärte Kirchenpräsident Volker Jung am Freitag.