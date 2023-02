Vatikan bremst Kirchenreformer aus : Machtkampf in der Kirche: Gläubige aus dem Bistum Trier rechnen mit Rom und dem Papst ab

Trier Die deutschen Katholiken arbeiten seit Jahren an einem Reformprogramm. Das geht vielen im Vatikan gegen den Strich. Doch viele Gläubige wollen sich die Bevormundung durch Rom nicht länger gefallen lassen. Auch im Bistum Trier weht ein fast schon revolutionäres Lüftchen.

Mit scharfer Kritik haben Gläubige im Bistum Trier auf die jüngsten Querschüsse aus Rom gegen die deutschen Reformbemühungen in der katholischen Kirche reagiert. Wenn der Reformprozess nicht weitergeführt werde, „dann wird die Kirche eines Tages in der Bedeutungslosigkeit versunken sein“, sagt Klara Johanns-Mahlert. Die Diözesanvorsitzende der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) ist enttäuscht, dass der Papst sich offenbar auf die Seite der Reformkritiker um den Kölner Kardinal Woelki geschlagen hat. Damit machten Papst Franziskus und der ganze Machtapparat der Kirche deutlich, dass sie die Meinung des Volkes Gottes nicht ernst nehmen, so die kfd-Vorsitzende.

Nach der Intervention einiger konservativer deutscher Bischöfe hatte sich der Vatikan unlängst gegen ein Kernelement der in Deutschland angestrebten Reformen ausgesprochen. Ein Synodaler Rat als permanentes Leitungsgremium, in dem Kleriker und Nicht-Kleriker gemeinsam entscheiden, ist danach nicht erlaubt.

In einem Schreiben an den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, stellten ranghohe Vatikan-Vertreter klar, „dass weder der Synodale Weg noch ein von ihm eingesetztes Organ“ die Kompetenz hätten, den Synodalen Rat einzurichten. Der Synodale Weg ist der in Folge des Missbrauchsskandals angestoßene und seit 2019 laufende Reformprozesses, der Anfang März in Frankfurt abgeschlossen werden soll.