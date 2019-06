Trier/Mainz : Bistum Trier klagt über Kita-Gesetz

Trier/Mainz Das Bistum Trier sieht beim geplanten Kita-Gesetz in Rheinland-Pfalz noch viele Mängel. Der katholischen Kirche, die mit 335 Einrichtungen und Platz für über 28 000 Kindern der größte Träger im Raum Trier und Koblenz ist, reicht der Rechtsanspruch auf eine durchgehende Sieben-Stunden-Betreuung für Kinder nicht aus.

Das Bistum zweifelt auch an, ob die Kitas genug Personal bekommen. An die Zahl von 3000 Erziehern, die das neue Gesetz schaffen soll, glaubt Binninger nicht, weil es an genügend Kräften auf dem Markt fehle. „Uns wandern Erzieher sogar noch nach Luxemburg ab. Für die Leute vor Ort wird der Druck steigen, was der Gesamtsituation nicht zuträglich ist“, sagt Georg Binninger (Leiter der Abteilung Kindertagesstätten), der multiprofessionelle Teams für Kitas anregt.