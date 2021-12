Medizin : Ungewöhnliche Aktion im Bistum Trier: Corona-Impfung in der Kirche unterm Tannenbaum

Trier In besonderen Zeiten fallen auch Weihnachtsgeschenke mitunter besonders aus: Eine Kirchengemeinde im Bistum Trier hat jetzt eine originelle Geschenkidee veröffentlicht.

Mit einer ungewöhnlichen Aktion beschenkt eine saarländische Kirchengemeinde dieses Jahr ihre Gläubigen: Am 1. und 2. Weihnachtstag können sich die Menschen in den Kirchen der Pfarrei St. Josef und St. Johannes in Neunkirchen impfen lassen. „Wir machen Ihnen zu Weihnachten ein Impfgeschenk“, heißt es unter der Überschrift „Weihnachten unterm Christbaum“ auf der Facebookseite der Pfarrei. Damit die Gläubigen nicht befürchten, dass womöglich ein nicht Fachkundiger die Spritze setzt, ist auf der Einladung auch der Name des Impfarztes angegeben. Es ist ein Mediziner aus der Stadt Neunkirchen. Für die Menschen soll das (natürlich kostenlose) Angebot in den Kirchen übrigens ziemlich niederschwellig sein: „Wer ohne Anmeldung kommt, wird trotzdem geimpft!“, heißt es in der Einladung.