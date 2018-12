später lesen Bistum Trier plant 2019 erneut mit Defizit FOTO: Harald Tittel FOTO: Harald Tittel Teilen

Das Bistum Trier kommt aus den roten Zahlen nicht heraus. Im Haushaltsjahr 2019 werde erneut mit einem Verlust gerechnet - in Höhe von 21,3 Millionen Euro, teilte das Bistum Trier am Donnerstag mit. Ein Haushaltssicherungskonzept sei daher in Arbeit: Es gehe einher mit einer „strategischen Zielplanung“, die den Synoden-Beschlüssen von 2016 folge und darauf abgestimmt werde, sagte Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg. dpa