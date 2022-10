Katholische Kirche : Bistum Trier veröffentlicht Sparpaket: Jede dritte Kirche vor dem Aus - Und was ist mit Schulen und Kitas?

Foto: SWR/Bistum Trier/SWR - Südwestrundfunk

Trier Das Finanzloch im Bistum Trier wird von Jahr zu Jahr größer. Jetzt soll das Loch mit einem millionenschweren Sparpaket gestopft werden. Wen trifft’s? Und welche Bereiche bleiben weitgehend verschont?

Das Bistum Trier setzt den Rotstift an: Um die immer größer werdende Kluft zwischen Einnahmen und Ausgaben zu schließen, sollen in den nächsten 13 Jahren bis zu 137 Millionen Euro eingespart werden. Von den Sparmaßnahmen werden nahezu alle Bereiche des ältesten deutschen Bistums betroffen sein. Es kommt zu Personalabbau, Schließungen und Verkäufen von Einrichtungen und Gebäuden sowie der Streichung von kirchlichen Angeboten. Positiv: Keinem Mitarbeiter soll gekündigt werden. Und die Schulen und Kindertagesstätten will das Bistum weiterbetreiben – wenn auch unter veränderten Rahmenbedingungen.

Größtes Einsparvolumen bei den Pfarreien und Pastoralen Räumen

Diese Eckpunkte des sogenannten Haushaltssicherungsprozesses gab Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg am Mittwoch in Trier bekannt. „Wir kommen angesichts der vielfältigen Aufgaben, die wir haben, an unsere Grenzen“, sagte der Verwaltungschef des Bistums bei der Vorstellung der Sparmaßnahmen. Diese waren von einer 20-köpfigen Lenkungsgruppe mit Beteiligten aus vielen kirchlichen Bereichen erarbeitet worden. Bischof Stephan Ackermann und der Kirchensteuerrat haben das Paket bereits abgesegnet. Größere Änderungen wird es daher nicht mehr geben, zumindest vorerst nicht. Denn „was heute gilt, kann ja morgen schon wieder über den Haufen geworfen werden“, schränkte von Plettenberg unter Verweis auf Ereignisse wie den Ukraine-Krieg, die Flut oder die Corona-Pandemie ein.

Das größte Einsparvolumen soll es nach den Plänen bei den Pfarreien und Pastoralen Räumen geben. Bis 2035 sollen allein in diesem Bereich rund 52 Millionen Euro eingespart werden. Mehr als die Hälfte davon steuern allerdings die wegen rückläufiger Priester-, Pastoral- und Gemeindereferentenzahlen stark sinkenden Personalkosten bei.

Bistum Trier: Verkauf von Kirchen und Kapellen geplant

Etliche Millionen Euro will das Bistum auch durch den Verkauf von Kirchen und Kapellen einsparen. 1884 gebe es derzeit bistumsweit, sagte Generalvikar von Plettenberg, von denen 30 bis 40 Prozent in den nächsten Jahren entwidmet werden könnten. Auf der Verkaufsliste steht auch das über der Stadt gelegene Trierer Tagungszentrum Robert-Schuman-Haus. Auch das Jugendhaus Marienburg an der Mosel und die saarländische Tagungsstätte Sonnental werden – wie bereits verkündet – Ende nächsten Jahres geschlossen.