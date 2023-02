Kinderbetreuung : Abschied auf Raten: Bistum Trier will 100 marode Kita-Gebäude den Gemeinden überlassen

Das Bistum Trier will sich in den nächsten Jahren bei 100 Kitas von der Bauträgerschaft verabschieden. Renovierungskosten müssten dann ganz alleine die Kommunen tragen. Foto: dpa/Armin Weigel

Trier Die katholische Kirche will sich in den kommenden Jahren als Bauträger von rund 100 Kindertagesstätten trennen. Was bedeutet das für die Städte und Gemeinden in der Region?

Von Rolf Seydewitz und Sebastian Stein

Keine Lust mehr auf marode Kitas: Das Bistum Trier will sich in den nächsten sechs Jahren aus der sogenannten Bauträgerschaft von insgesamt 100 Kindertagesstätten zurückziehen. Das bestätigte eine Bistumssprecherin auf Anfrage unserer Redaktion. Bei 37 Kitas habe man die Bauträgerschaft bereits abgegeben, heißt es, 29 Einrichtungen liegen im rheinland-pfälzischen Teil des Bistums, neun im Saarland. In den betroffenen Städten und Gemeinden müssen künftig die jeweiligen Kommunen alleine dafür sorgen, dass die Kitas baulich in Schuss sind. Damit dürfte auf viele der ohnehin klammen Gemeinden eine millionenschwere Kostenlawine zurollen.

Warum die Ankündigung nicht überraschend kommt

Die Ankündigung des Bistums kommt nicht völlig überraschend. Bei der Vorstellung des Haushaltssicherungskonzepts im vergangenen Herbst hatte Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg angekündigt, dass auch bei den Kitas gespart werden müsse. Derzeit lasse sich die Kirche ihre 492 Kitas rund 46 Millionen Euro jährlich kosten. Knapp 43.000 Kinder werden in den Einrichtungen betreut. Man wolle zwar die Trägerschaft behalten, meinte seinerzeit der Verwaltungschef. Aber um die Kostensteigerungen müssten sich künftig Kommunen und Bundesländer kümmern.

Was darunter zu verstehen ist, steht nun fest. Und glaubt man den Bistumsverantwortlichen, laufen die Gespräche bislang recht problemlos. „In der Region sind wir in den vergangenen Jahren immer zu einvernehmlichen Lösungen gekommen“, sagt die Sprecherin. So seien beispielsweise von den 47 Kitas im Kreis Trier-Saarburg, in denen die Kirche Betriebsträger sei und damit das Sagen habe, inzwischen nur noch sieben auch in Bauträgerschaft des Bistums. Soll wohl heißen: Alles halb so wild, kein Grund zur Aufregung.

Scharfe Kritik aus saarländischem Ministerium

Trotzdem stoßen die Trennungspläne des Bistums auf Kritik. „Ob Einsparungen insbesondere im Bereich der Kitas geeignet sind, sinkenden Kirchensteuereinnahmen entgegenzuwirken, müssen letztlich die Bistümer bewerten“, meint etwa ein Sprecher des saarländischen Bildungsministeriums. Aus dem Mainzer Bildungsministerium kommt noch zurückhaltende Kritik: Aus Sicht des Landes sollten sich die Kirchen auch weiter an der frühkindlichen Bildung beteiligen, sagte ein Sprecher unserer Redaktion. Das Land zahle den freien Trägern sogar höhere Personalkostenzuschüsse als den kommunalen. Wenn das Bistum nun Veränderungen plane, gehe man davon aus, „dass vor Ort gute neue Lösungen gefunden werden“, so die Erwartungshaltung aus dem Ministerium.

Was die Stadt Trier zu den Plänen sagt

Ein Sprecher der Stadt Trier sagte, dass man die Pläne noch nicht im Detail kenne. Bürgermeisterin Elvira Garbes werde aber das Gespräch auf Städtetagsebene suchen, da es sinnvoll sei, dass sich die Kommunen bei diesem Thema untereinander abstimmten.

Während sich die Empörung in der Region Trier bislang noch in Grenzen hält, schlagen die Wogen im benachbarten Saarland bereits hoch. „Wer dieses Angebot annimmt, kann nicht bei Trost sein“, konterte der Bürgermeister der Gemeinde Schmelz die Ankündigung des Bistums.

Was passiert mit Verweigerern?

Bleibt die Frage, was passiert, wenn eine Kommune sich partout weigert, die Bauträgerschaft zu übernehmen? Dann könne es sein, so die Bistumssprecherin, dass die Bauträgerschaft weiter bei der Kirchengemeinde bleibe. Oder die Kommune übernehme zusätzlich zur Bau- auch die Betriebsträgerschaft. Soll wohl heißen: Dann will das Bistum mit dieser Kita nichts mehr zu tun haben.