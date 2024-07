“Anerkennung des Leids“ So viele Millionen Euro zahlt das Bistum Trier an Missbrauchsopfer

Das Bistum Trier hat in den zurückliegenden Jahren rund 2,7 Millionen Euro an Missbrauchsopfer gezahlt. Das Geld kommt aus Mitteln des Bischöflichen Stuhls – also nicht aus der Kirchensteuer. Das Vermögen des Bischöflichen Stuhls besteht aus Immobilien, Kapitalanlagen und Guthaben bei Banken.