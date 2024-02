Ermittlungen gehen weiter Neue Bauern-Blockaden am Samstag in der Region Trier

Erneut wird am Wochenende mit Protesten von Landwirten in der Region gerechnet. Die Polizei geht davon aus, dass es vor allem rund um Bitburg, wo am Samstag der Bundesparteitag der Freien Wähler stattfindet, zu Behinderungen durch Traktoren und LKW kommen wird. Angemeldet sind demnach zwei Versammlungen in der Stadt. Die Teilnehmer haben angekündigt, in Kolonnen von verschiedenen Punkten aus nach Bitburg zu fahren – unter anderem auch über die B51 von Helenenberg (Trier-Saarburg).