Früh übt sich Darum schreibt der Bitburger Politiker Joachim Streit im Sommer Weihnachtsbriefe

Special | Bitburg · Bitburg Wer in diesen Tagen durch die Lebensmittelgeschäfte geht, mag sich verwundert die Augen reiben. Da steht doch tatsächlich schon jede Menge Weihnachtsgebäck in den Regalen: Lebkuchen, Zimtsterne, Spekulatius, Stollen, Spritzgebäck, Bethmännchen – wer genau hinschaut, bekommt schon jetzt fast alles, was das Herz an den Adventstagen und zwischen den Jahren begehrt.

15.09.2024 , 15:07 Uhr

Weihnachtsplätzchen im September: In Geschäften werden die Weihnachtsleckereien schon angeboten. Foto: Trierischer Volksfreund/Pixabay