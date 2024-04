Kriminalität BKA schaltet illegale Plattform zur Tarnung von Software ab

Der Online-Service namens „AegisTools.pw“ sei nach Auswertungen der Polizei in der Vergangenheit weltweit von mehr als tausend Menschen für cyberkriminelle Aktivitäten genutzt worden, teilten die Behörden weiter mit. „Sie ermöglichte, Schadsoftware so zu tarnen, dass diese von den gängigen Antivirenprogrammen nicht erkannt werden konnte.“ Außerdem sei eine Software angeboten worden, um unerlaubt an Zugangsdaten zu gelangen. Bezahlt wurde demnach mit Kryptowährungen.