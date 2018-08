später lesen BKA setzt auf Suche nach Risikopersonen unter Migranten FOTO: Fredrik von Erichsen FOTO: Fredrik von Erichsen Teilen

Das Bundeskriminalamt (BKA) will die frühe Suche nach Risikopersonen unter Zuwanderern im Kampf gegen islamistischen Terrorismus verstärken. „Das für mich entscheidende, wohl größte Risiko ist das Radikalisierungsrisiko unter Zugewanderten“, sagte BKA-Präsident Holger Münch am Donnerstagabend in Mainz. dpa