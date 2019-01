Blattlager an Windrad in Gau-Bickelheim war defekt

Ein Defekt am Blattlager hat zu dem Unfall an einem Windrad bei Gau-Bickelheim (Kreis Alzey-Worms) geführt. Das ist das Zwischenergebnis der Untersuchung eines Gutachters, wie ein Sprecher des Betreibers Juwi am Mittwoch im rheinhessischen Wörrstadt mitteilte. dpa

An dem Windrad war am 10. Dezember ein Rotorblatt zu Boden gestürzt, verletzt wurde niemand. Das Blattlager ist der Punkt, an dem das Rotorblatt an der Gondel - also dem Maschinenhaus der Anlage - befestigt ist.

Vorsorglich waren nach dem Vorfall auch alle anderen baugleichen Windräder in dem Windpark abgeschaltet worden. Sie werden Juwi zufolge derzeit ebenfalls noch auf mögliche Defekte hin untersucht. Daher stehe der Park still. Über die Wiederaufnahme des Betriebs habe dann die Kreisverwaltung Alzey-Worms zu entscheiden. Wie es wiederum zu dem Schaden an dem Blattlager kommen konnte, sollen laut Juwi weitere Untersuchungen zeigen. Auch die endgültige Höhe des Sachschadens steht demnach noch nicht fest.