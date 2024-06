Musik Blauer Himmel und pinke Flamingos bei Rock am Ring

Bereits am Mittag des ersten Festivaltags waren die Bereiche vor den Bühnen gut gefüllt. Nach regnerischen Tagen in den vergangenen Wochen legte sich das Wetter für die Rock-am-Ring-Fans ordentlich ins Zeug. Bei Sonnenschein und milden Temperaturen sangen, tanzten und feierten die Menschen am Freitag in der Eifel.