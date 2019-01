später lesen Blauzungenkrankheit auch im Saarland bestätigt FOTO: Ralf Roeger FOTO: Ralf Roeger Teilen

Die Blauzungenkrankheit bei Rindern hat nun auch das Saarland erreicht. Am Montag bestätigte das Nationale Referenzlabor am Friedrich-Löffler-Institut einen Ausbruch in einem Rinderhaltungsbetrieb im Saarpfalz-Kreis, wie das saarländische Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz mitteilte. dpa