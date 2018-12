später lesen Blauzungenkrankheit: Bauernverband wünscht sich Zuschuss Teilen

Nach dem Ausbruch der Blauzungenkrankheit in Baden-Württemberg wünscht sich der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd vom Land einen Zuschuss für die Impfung von Tieren. So ließe sich der finanzielle Schaden für die Betriebe verringern und eine zügige und flächendeckende Impfung unterstützen, teilte er am Donnerstag in Mainz mit. dpa