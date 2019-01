später lesen Blauzungenkrankheit in Rheinland-Pfalz nachgewiesen FOTO: Ralf Roeger FOTO: Ralf Roeger Teilen

Die Blauzungenkrankheit hat erstmals seit 2009 wieder Rheinland-Pfalz erreicht. In einem Rinderbestand im Kreis Trier-Saarburg sei die Viruskrankheit vom Serotyp 8 (BTV-8) nachgewiesen worden, teilte das Landesuntersuchungsamtes (LUA) in Koblenz am Freitag mit. dpa