Blauzungenkrankheit: Tierhandel bleibt noch eingeschränkt

Koblenz Die Blauzungenkrankheit beeinträchtigt den Handel mit Wiederkäuern wie Rindern aus Sperrzonen heraus. Das Land hat auch 2021 einen Nachweis dieser Tierseuche erlebt. Das hat jahrelange Auswirkungen.

Ganz Rheinland-Pfalz bleibt länger als erwartet Sperrzone wegen der von Bauern gefürchteten Blauzungenkrankheit. Grund ist eine neue EU-Rechtsänderung. Die für Menschen ungefährliche Tierseuche war in Rheinland-Pfalz bisher zum letzten Mal vor gut einem halben Jahr bei einem Rind in der Eifel ausgebrochen, wie das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz der Deutschen Presse-Agentur mitteilt. Sperrzone bedeutet in diesem Fall, dass der Tierhandel - etwa mit Kälbern - aus diesem Gebiet heraus stark eingeschränkt wird.