Blindgänger in Zweibrücken entschärft

Ein Blindgänger liegt im Erdreich. Foto: Markus Kleinknecht/Tnn/dpa/Archivbild.

Zweibrücken In Zweibrücken ist am Dienstagabend erfolgreich eine Fliegerbombe entschärft worden. Alles sei wie geplant verlaufen, sagte ein Sprecher der Stadtverwaltung. Rund 3000 Menschen konnten gegen 21 Uhr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Am Nachmittag war ein Radius von 500 Metern rund um den Fundort evakuiert worden. Unter anderem lagen eine Schule, ein Altenheim und ein Einkaufszentrum im Sperrgebiet.