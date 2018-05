später lesen Wetter Blitz und Donner in Rheinland-Pfalz und im Saarland FOTO: Harald Tittel FOTO: Harald Tittel Teilen

Nach dem Wettermix aus Gewitter, Schauern und milden Temperaturen am Sonntag beruhigt sich die Lage in Rheinland-Pfalz und im Saarland nur leicht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) geht davon aus, dass sich der Pfingstmontag in beiden Bundesländern zwar zunächst von seiner heiteren Seite zeigt. Im Laufe des Tages könne es aber wieder regnen. Die Meteorologen rechnen gebietsweise auch mit Gewittern. Die Temperaturen sollen dabei zwischen 23 und 26 Grad liegen. dpa