Vulkaneifel Blitzeinbruch in Juweliergeschäft: Täter auf der Flucht

Die Täter seien laut Zeugenaussage am Montag gegen 3.00 Uhr rückwärts mit dem silbernen Auto durch den Eingang des Geschäfts gefahren und hätten binnen weniger Minuten die Schmuckauslage geplündert. Anschließend seien sie Richtung B421 geflüchtet. Polizisten entdeckten das Tatfahrzeug wenige Kilometer hinter Hillesheim. Die Täter seien offenbar in ein anderes Auto umgestiegen, hätten in diesem nur wenige Hundert Meter weiter in Birgen einen Unfall gebaut und seien dann zu Fuß entkommen.