Blitzeis auf A1 führt zu Massenunfall: 200 000 Euro Schaden

Hasborn Ein Auto kommt auf der A1 wegen Blitzeis ins Rutschen und kollidiert mit einem anderen. Es folgt ein Massenunfall, 20 Fahrzeuge sind insgesamt beteiligt. Vier Menschen verletzen sich leicht, der Schaden ist hoch.

Bei einem Massenunfall auf der Autobahn 1 sind am Samstag nahe Hasborn in der Eifel vier Menschen leicht verletzt worden. Insgesamt waren den Angaben zufolge 19 Autos und ein Lastwagen in den Unfall verwickelt, wie ein Autobahnpolizeisprecher am Sonntag sagte.