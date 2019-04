später lesen Blitzer-Aktion: Etwa 1,89 Millionen Temposünder 2018 Teilen

24 Stunden lang macht die Polizei in Rheinland-Pfalz Jagd auf Temposünder. Gestartet ist die europaweite Aktion, die auch in anderen Bundesländern läuft, planmäßig am Mittwochmorgen, wie ein Polizeisprecher in Koblenz sagte. dpa