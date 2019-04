später lesen Blitzer-Aktion in Rheinland-Pfalz gestartet Teilen

In Rheinland-Pfalz und mehreren anderen Bundesländern macht die Polizei am Mittwoch Jagd auf Raser. Die europaweite Blitzer-Aktion sei planmäßig gestartet, sagte ein Polizeisprecher in Koblenz am Morgen. dpa