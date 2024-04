Viele Kontrollen Blitzermarathon am Freitag in Rheinland-Pfalz

Autofahrer in Rheinland-Pfalz müssen an diesem Freitag mit vielen Geschwindigkeitskontrollen rechnen. Das Land Rheinland-Pfalz beteilige sich dabei an der europäischen „Kontrollwoche Speed“, teilte das rheinland-pfälzische Innenministerium mit. Mit der Aktion sollen schwere Verkehrsunfälle vermieden werden. Überhöhte Geschwindigkeiten seien die Hauptunfallursache bei Verkehrsunfällen mit Personenschäden.