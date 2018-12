später lesen Blitzeranlagen werden zu Zuckerstangen FOTO: Bredel FOTO: Bredel Teilen

Unbekannte haben in Saarbrücken mehrere Blitzeranlagen vorübergehend unbrauchbar gemacht und sie in überdimensionale rot-weiß-gestreifte Zuckerstangen verwandelt. Drei Säulen in der Innenstadt seien verkleidet worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. dpa