Verkehr Blitzermarathon in Rheinland-Pfalz angelaufen

Die Polizei hat in Rheinland-Pfalz am Freitag mit dem sogenannten Blitzermarathon begonnen. Das teilte ein Sprecher des rheinland-pfälzischen Innenministeriums mit. Für Autofahrer bedeutet das außergewöhnlich viele Geschwindigkeitskontrollen. Bilanz werde voraussichtlich am Montag gezogen, so der Sprecher.