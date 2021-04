Blühende Bäume sind begehrtes Fotomotiv: Obstbauern besorgt

Eine Hummel fliegt an einem blühenden Baum vorbei. Foto: Thomas Warnack/dpa

Mainz Ihre Blütenpracht hat viele Bäume in Rheinland-Pfalz auch dieses Jahr zu begehrten Fotomotiven werden lassen. Zahlreich abgelichtet werden derzeit etwa die japanischen Zierkirschen in der Mainzer Ritterstraße, insbesondere vor einem leuchtend blauem Himmel wie zum Wochenauftakt.

Ein anderes Beispiel sind die Mandelbäume an der Deutschen Weinstraße.

Währenddessen betrachten die Obstbauern das derzeitige Wetter ein wenig mit Sorge, wie ein Sprecher des Bauernverbands Rheinland-Pfalz Süd in Mainz am Montag sagte. Durch die Nachtfröste würden die Blüten von Stein- und Kernobst geschädigt. Je südlicher die Region, desto größer seien die Schäden. Was dies für die Ernte bedeute, sei bislang nicht absehbar.