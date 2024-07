Restauration „Blussus-Stein“ in Mainz wird restauriert

Das Lasergerät summt in der Hand des Restaurators, danach erscheint eine gelbliche Linie auf der Steinplatte, am Ende sieht die Oberfläche ein wenig sauberer aus: Im Landesmuseum Mainz hat die Restaurierung des „Blussus-Steines“ begonnen. Das ist ein Grabstein aus der Römerzeit. Der Stein zeigt die älteste römische Schiffsdarstellung nördlich der Alpen und ist der wohl bekannteste Grabstein aus der Römerzeit in den Sammlungen des Landesmuseums Mainz. Er wurde 1848 in Mainz-Weisenau entdeckt.