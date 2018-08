später lesen Blutender Mann in Unterwäsche klingelt an Wohnhaus Teilen

Ein blutüberströmter Mann in Unterwäsche hat in der Nacht zum Samstag in St. Martin in der Pfalz an einem Wohnhaus geklingelt und um Hilfe gebeten. Der 74-Jährige Tourist war nach einem Streit mit seinem Sohn aus dem Hotel geflüchtet, wie die Polizei in Edenkoben mitteilte. dpa