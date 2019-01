später lesen „Blutmond“ vielerorts gut sichtbar FOTO: Boris Roessler FOTO: Boris Roessler Teilen

Trotz eisiger Temperaturen hat sich das frühe Aufstehen für viele Menschen an Rhein, Saar und Mosel am Montagmorgen gelohnt: Das als „Blutmond“ bezeichnete Himmelsphänomen ist in weiten Teilen von Rheinland-Pfalz und dem Saarland gut zu sehen gewesen. dpa