Krankenhäuser Blutspenden-Sommerloch in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Ein Sommerloch bei den Blutspenden gebe es in jedem Jahr. Schon mit den ersten Feiertagen und Brückentagen im Mai seien weniger Menschen zum Spenden bereit - und in den Sommerferien verschärfe sich die Lage weiter. Wer etwa in einem Malaria-Risikogebiet wie Thailand im Urlaub war, dürfe danach sogar sechs Monate lang kein Blut spenden. Auch die Fußball-EM habe in diesem Jahr die Spendenbereitschaft gedrückt.