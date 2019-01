später lesen Blutspur führt Polizei zu mutmaßlichem Einbrecher FOTO: Hauke-Christian Dittrich FOTO: Hauke-Christian Dittrich Teilen

Twittern

Teilen



Eine Blutspur hat die Polizei zu einem mutmaßlichen Einbrecher in Kaiserslautern geführt. Der 23 Jahre alte Mann wird verdächtigt, am frühen Sonntagmorgen in einen Kiosk in der Pirmasenser Straße eingedrungen zu sein und Alkohol und Zigaretten gestohlen zu haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. dpa