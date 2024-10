Umweltanalysen liegen vor Nach Tankabwurf eines Militärjets in der Eifel: Ein bisschen was ist doch ausgelaufen

Ein wegen Triebwerksproblemen in Not geratener F-16-Militärjet der US-Air Base Spangdahlem hatte vor zweieinhalb Wochen seine beiden Tanks über dem Kylltal abgeworfen. Verletzt wurde niemand, der Pilot konnte die Maschine sicher auf dem zehn Kilometer Luftlinie entfernten Stützpunkt landen. Von offizieller Seite hieß es schon kurz nach dem Zwischenfall, dass die von dem Jet ausgeklinkten Tanks fast leer gewesen seien, Umweltschäden würden daher nicht erwartet. Anwohner hatten allerdings an der Fundstelle der beiden Tanks von einem leicht wahrnehmbaren Kerosingeruch gesprochen. Restspuren des Flugbenzins waren auch auf dem Radweg entlang der Kyll festgestellt und später von einer Fachfirma beseitigt worden.