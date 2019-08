Baulandpreise : Lage, Lage, Lage – und natürlich Luxemburg

Trier Hier zahlt man nur ein paar Euro, dort ein paar Tausend. Die Preise für Bauland gehen in den Wohngebieten der Region Trier extrem weit auseinander. Doch im Schnitt steigen sie überall. Luxemburg und Trier sind die großen Treiber dieser Entwicklung.

Wer ein Stück Land oder ein Haus besitzt, der sollte ab und an mal bei Boris vorbeischauen. Eine Stippvisite, die in der Region vielen Freude bereiten dürfte. Denn Boris ist das „Bodenrichtwertinformationssystem Rheinland-Pfalz“, eine digitale Karte, die im Internet unter www.boris.rlp.de kostenlos jedem zur Verfügung steht, der sich über die Bodenrichtwerte in seiner Heimat informieren möchte. Und die sind in den vergangenen Jahren in vielen Teilen der Region deutlich gestiegen. Zur Freude der Eigentümer und zum Leidwesen junger Familien, die sich nach günstigem Baugrund oder bezahlbarem Wohnraum sehnen.

Solche Bodenrichtwerte zeigen, wie viel Euro pro Quadratmeter für Grundstücke einer bestimmte Lage im Schnitt gezahlt werden. Da Notare verpflichtet sind, den regional zuständigen Gutachterausschüssen Kopien aller Kaufverträge zukommen zu lassen, und da die Ausschüsse die Verträge dann auswerten, sind die Daten ziemlich solide. Bindend sind sie natürlich nicht – den Preis handeln schließlich Verkäufer und Käufer unter sich aus, dennoch sind die Richtwerte grundlegend, wenn es darum geht, den Wert einer Parzelle oder einer Immobilie zu schätzen.

Extra Kaufwerte für Agrarflächen gestiegen Die Kaufwerte für landwirtschaftliche Grundstücke sind zum siebten Mal in Folge gestiegen. Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilt, lagen die Kaufwerte je ­Hektar Fläche der landwirtschaftlichen Nutzung (FdlN) in Rheinland-Pfalz 2018 im Durchschnitt bei 13 800 Euro; das waren 2,3 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Sowohl die Zahl der Kauffälle als auch die veräußerte Fläche der landwirtschaftlichen Grundstücke stieg gegenüber dem Vorjahr an. Die Zahl der Eigentümerwechsel erhöhte sich auf 4375 (plus 8,9 Prozent). 2018 wechselten 3700 Hek­tar den Eigentümer; dies entspricht einem Anstieg von zwölf Prozent. Pro Verkaufsfall wurden im Durchschnitt 0,84 Hektar veräußert. Der weitaus größte Teil der verkauften Flächen liegt in den Landkreisen (98 Prozent). Dabei reichte die Spanne der Kaufwerte je Hektar Fläche der landwirtschaftlichen Nutzung von 5370 Euro im Landkreis Kusel bis zu 42 594 Euro im Rhein-Pfalz-Kreis. Im Durchschnitt aller Landkreise errechnet sich ein Hek­tarpreis von 13 321 Euro. Neben der regionalen Lage sind vor allem die Nutzungsart und die Bodenqualität für den Kaufpreis von Bedeutung. So war Ackerland mit durchschnittlich 18 300 Euro pro Hektar mehr als doppelt so teuer wie Grünland mit 8900 Euro. Eine noch größere Spanne ist bei der Unterscheidung nach der Boden­güte zu beobachten: Gute Böden mit einer Ertragsmesszahl von 60 und mehr erzielten mit durchschnittlich 31 700 Euro einen mehr als dreimal so hohen Verkaufspreis wie Böden mit einer Ertragsmesszahl von unter 30 (8500 Euro).

Die Karte offenbart allerdings auch, wie riesig die regionalen Unterschiede sind. In Sengerich (VG Arzfeld) zahlt man für den Quadratmeter Wohnbauland im Schnitt gerade mal zwölf Euro, in Malberg (VG Bitburger Land) zwischen 18 und 23 Euro, in Beuren (Hochwald) 30 bis 40, in Minheim (Mosel) 40 bis 65, in Daun 42 bis 190 Euro, in Schoden (Saar) zwischen 65 und 100 und in Wittlich müsste man schon in einen Vorort ziehen, um unter 100 Euro zu zahlen. Am Marktplatz Wittlich werden dann schon 480 Euro fällig, Downtown Bitburg 500 und Triers Fußgängerzone schießt mit bis zu 9400 Euro/Quadratmeter den Vogel ab. Auch innerhalb Triers gibt es große Unterschiede: In Ehrang zahlen Käufer im Schnitt nur 140 Euro, in Pfalzel 175, in Zewen 240, in Euren 290 und am Petrisberg 305. Was zählt, ist immer das gleiche: Lage, Lage, Lage.

Ohnehin hebt der Landesgrundstücksmarktbericht 2019 die Sonderrolle Triers hervor, das gegen den Trend weiter wachsen wird und das im Gegensatz zu anderen Oberzentren einen Speckgürtel mit ungewöhnlich hohem Preisniveau hat. Der Grund dafür heißt: Luxemburg.

„Das Bodenpreisniveau in Luxemburg liegt in etwa beim Zwei- bis Dreifachen“ des im Grenzbereich üblichen, heißt es in dem Bericht. Luxemburger seien in der Regel bereit, Preise zu zahlen, die deutlich über dem rheinland-pfälzischen Niveau liegen. Sie ziehen bevorzugt in die Verbandsgemeinden Schweich, Trier-Land und die Gemeinden der Obermosel. Dies habe auch die starke Nachfrage nach Bauplätzen Im Ermesgraben in Schweich gezeigt (rund 300 Bauplätze), in Kenn Auf der Kenner Lay II (rund 115 Bauplätze), in Mehring, Föhren oder Nittel (je rund 110 Bauplätze) oder in Wincheringen (jährlich rund 30 Bauplätze). Ähnliche Entwicklungen – allerdings auf niedrigerem Niveau – seien auch in der VG Südeifel zu verzeichnen – vor allem in einem zehn bis 15 Kilometer breiten Streifen entlang von Sauer und Our. „Die Bodenwerte erreichen hier zwar nur maximal 190 Euro/Quadratmeter, sie liegen aber damit deutlich über dem Preisniveau, welches ansonsten im Eifelkreis Bitburg-Prüm vorherrscht (rund 60 Euro für Wohnbauland in guter Lage)“, heißt es in dem aktuellen Landesgrundstücksmarktbericht. Und die Werte sind stark gestiegen: Zwischen 2003 und 2018 hat sich der Preis für gutes Wohnland in der VG Südeifel mehr als verdoppelt.

Schon jetzt steht für die vier Landkreise fest, dass die Bodenwerte auch 2020 noch mal deutlich anziehen. Im Schnitt um vier Prozent in der Vulkaneifel und dem Kreis Bernkastel-Wittlich, um 7 bis 7,5 Prozent in Trier-Saarburg und um 6,2 Prozent im Eifelkreis Bitburg-Prüm. „In Bitburg tut sich erstaunlich viel“, heißt es von der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses Westeifel-Mosel, wo zuletzt nicht schlecht darüber gestaunt wurde, zu welchen Preisen Grundstücke und Wohnungen weggingen. Insbesondere da, wo in der Innenstadt die Bit-Galerie entstehen soll, habe man den Eindruck, „dass die bebauten Grundstücke gut verkauft wurden“. Auch über die Entwicklung in Schweich schüttelt mancher Gutachter den Kopf. Bis zu 500 Euro würden dort inzwischen gezahlt.