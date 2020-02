Böen mit 150 Stundenkilometern in Rheinland-Pfalz

Offenbach Orkantief „Sabine“ hat Rheinland-Pfalz heftige Sturmböen beschert. Eine Spitzengeschwindigkeit von 150 Stundenkilometern sei am frühen Montagmorgen auf dem Weingebiet bei Neustadt an der Weinstraße gemessen worden, berichtete der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Von dpa