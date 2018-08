Boehringer baut Produktionsstätte in Ingelheim: Spatenstich

Eine speziell auf die Herstellung neuer Tabletten-Präparate spezialisierte Produktionsstätte baut Boehringer Ingelheim an seinem rheinhessischen Stammsitz. Das Unternehmen investiert dafür rund 85 Millionen Euro, der Spatenstich erfolgte am Dienstag, wie der Pharmakonzern mitteilte. dpa

In der sogenannten „Solids Launch Fabrik“ sollen ab 2020 insgesamt 75 Mitarbeiter beschäftigt werden, die bislang schon in der Produktion in Ingelheim tätig sind. In der Fabrik geht es dem Unternehmen zufolge vor allem darum, neue Medikamente zur Marktreife zu bringen und sie in der ersten Phase hier zentral zu produzieren - bis die Abläufe eingespielt sind und an kostengünstigere Produktionsorte wie etwa Griechenland oder Mexiko verlagert werden können. So will Boehringer flexibler auf die Nachfrage am Markt reagieren können.

„Der Standort Deutschland wird auch in Zukunft der bei weitem größte Produktionsstandort im Boehringer Ingelheim-Unternehmensverband bleiben und Ingelheim einer der größten weltweiten Produktionsstandorte der pharmazeutischen Industrie insgesamt“, sagte der Geschäftsführer von Boehringer in Deutschland, Stefan Rinn, einer Mitteilung zufolge. 2020 werden am Stammsitz voraussichtlich rund 3000 Mitarbeiter in der Produktion tätig sein.