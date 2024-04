Pharma Boehringer Ingelheim stellt Geschäftszahlen vor

Boehringer Ingelheim beschäftigt weltweit rund 53 000 Mitarbeiter - etwa 17 600 davon in Deutschland. Die größten Standorte hierzulande sind der Stammsitz in Ingelheim und derjenige im baden-württembergischen Biberach. Über die Boehringer-Entwicklung speziell in Deutschland wird am Dienstag erstmals der neue Deutschlandchef Fridtjof Traulsen berichten. Er hatte in der Funktion Anfang des Jahres Sabine Nikolaus abgelöst.